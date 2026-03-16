14:52, 16 марта 2026Спорт

В США заявили о закладке фундамента для возвращения России на Олимпийские игры

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jerritt Clark / Getty Images for LA84 Foundation

Известный спортивный журналист и писатель, обладатель премии «Эмми» за инновации в спортивной журналистике Алан Абрахамсон назвал успешным возвращение россиян на Паралимпийские игры и указал, что сейчас, очевидно, закладывается фундамент для возвращения России на Олимпийские игры (ОИ) в 2028 году. Об этом он порассуждал в материале для собственного веб-сайта 3 Wire Sports.

Прежде всего именитый аналитик напомнил, что от России в этом году участие в Паралимпиаде принимали всего шесть спортсменов, тогда как от Китая участвовали 72 спортсмена, а от США — 70. При этом российским спортсменам в своем кратном меньшинстве удалось взять 12 медалей, восемь из которых — золотые.

«Успешное — иначе не скажешь — возвращение россиян на Паралимпийские игры почти наверняка предвещает то, что, несомненно, должно произойти на Олимпийских играх, предположительно, уже на следующих Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году», — выразил уверенность автор, имея в виду участие спортсменов от РФ на ОИ-2028.

Обозреватель отметил, что в этот раз стоит отдать должное президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, которого нельзя назвать «другом России», но который решил не смешивать спорт и политику. Абрахамсон напомнил о словах Парсонса, который выразил сожаление в связи с неучастием украинских спортсменов в Паралимпиаде из-за россиян, но подчеркнул, что «спорт победил».

«Я очень надеюсь, что это станет уроком и для тех [паралимпийских комитетов], которые решили уделять больше внимания политике, а не спорту», — заявлял Парсонс.

Кроме того, автор материал порассуждал о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) — действительно ли Игры сейчас «олицетворяют идею о том, что прославление человечества — это прославление... каждого». В этой связи он подчеркнул, что не допуск россиян — это лицемерие и худший вид двойных стандартов. Любые же аргументы в пользу их отстранения он назвал несостоятельными.

Продолжая тему двойных стандартов Абрахамсон задался вопросом — неужели допуск российских спортсменов будет способствовать государственной пропаганде в международном спорте? «Да ладно», — ответил он на свой же вопрос и привел в пример экс-члена спецподразделения «Морские котики» ВМС США Роберта О`Нила, которому приписывают уничтожение лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усамы бен Ладена в 2011 году, и который буквально на днях выступил с мотивационной речью в клубе американской сборной перед матчем с Канадой на Мировом турнире по бейсболу.

В том числе, продолжая тему двойных стандартов, журналист вспомнил и о главе США Дональде Трампе, чьи последние политические решения вызывают у мирового сообщества неоднозначные, больше негативные эмоции. Но при этом никто не призывает бойкотировать самих американцев, указал он.

«Спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств — этот урок был болезненно продемонстрирован бойкотом Олимпийских игр в Москве в 1980 году, инициированным США. Цель Игр — объединить спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов на благо человечества», — резюмировал Абрахамсон.

Подытоживая, автор призвал — пусть русские соревнуются.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что для МОК и его президента Кирсти Ковентри сейчас исторический шанс заявить, что спортсмены не несут ответственности за политику своей страны.

