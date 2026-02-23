Россиянка взяла чужие лыжи и поплатилась, а хоккеисты США завоевали золото впервые за 46 лет. Как прошел последний день Олимпиады

Норвежцы стали победителями медального зачета Олимпиады-2026

В Италии завершился последний, 16-й день Олимпийских игр-2026, победителем медального зачета стала сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно пять комплектов наград. Лидером медального зачета Олимпиады осталась сборная Норвегии, в активе которой 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Страна обновила рекорд по количеству наград. На второй строчке расположились американцы (12-12-9), на третьей — голландцы (10-7-3).

Дарья Непряева осталась без медали в марафоне, ее дисквалифицировали

Российская лыжница заняла 11-е место в первой в истории зимних Олимпиад 50-километровой гонке среди женщин. Правда, ее результат не был засчитан. Во время смены лыж она допустила ошибку, надев пару немки Катарины Хенниг Дольцер. Впоследствии она объяснила это тем, что подумала о российском лыжнике Савелии Коростелеве, 21 февраля выступавшего в марафоне под 12-м номером, под которым у женщин бежала Доцлер.

Я не перепутала, я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии – у него был 12-й номер. Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила Дарья Непряева

За этот просчет Непряеву дисквалифицировали после окончания гонки. Победу на дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Американские хоккеисты стали чемпионами

В решающем матче команда оказалась сильнее Канады. Встреча завершилась победой американцев в овертайме со счетом 2:1. На шестой минуте матча счет открыл нападающий сборной США Мэтт Болди. На 39-й минуте игры счет сравнял канадский защитник Кейл Макар.

В третьем периоде обе команды не реализовали большинство. Овертайм проходил в формате «три на три». Победную шайбу забросил Джек Хьюз.

Фото: Carolyn Kaster / AP

Сборная США выиграла Олимпийские игры третий раз в истории. До этого американцы завоевывали золото в 1960-м и 1980-м. Команду поздравил президент США Дональд Трамп, который назвав игру хоккеистов великолепной.

Впервые с 2014 года в Олимпиаде принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги. На Играх в Сочи победу одержала сборная Канады.

Сборная США Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады

Мероприятие прошло в Вероне. Россияне были представлены ски-альпинистом Никитой Филипповым, лыжниками Дарьей Непряевой и Савелием Коростелевым, а также фигуристами Аделией Петросян и Петром Гуменником.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова посчитала, что россиянам было не обязательно участвовать в закрытии Игр-2026 в Италии. «Не сказала бы, что это событие унижает достоинство наших ребят. Но и не уверена, что нужно было туда идти», — заявила она.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Россияне установили антирекорд

Отечественные спортсмены завершили Олимпийские игры в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград на зимних Олимпиадах. Россия впервые в истории завоевала менее двух золотых медалей. Страна выступала в усеченном составе второй раз подряд, как и четырьмя годами ранее спортсмены соревновались в нейтральном статусе..

Единственную награду завоевал Филиппов в ски-альпинизме. Ближе всех к призовым местам был Коростелев (четвертое место в скиатлоне), а также Гуменник и Петросян (шестые места в фигурном катании).