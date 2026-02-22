Результат россиянки Непряевой в масс-старте аннулировали

Результат российской лыжницы Непряевой аннулировали из-за ошибки при смене лыж

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте аннулировали из-за ошибки при смене лыж. Об этом сообщает ТАСС.

Во время 50-километровой гонки Непряева допустила ошибку во время смены лыж и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. Россиянка финишировала на 11-м месте.

Победу на дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.