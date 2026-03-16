Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

США обсуждают возможность конфискации нефти с иранского острова Харк. Об этой вероятности со ссылкой на источник в Белом Доме сообщает Sky News Arabia.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность высадки американских военных на остров Харк с целью его захвата. В ответ командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири пообещал, что атака на остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.

«Ничто не мешает США размышлять о конфискации нефти острова Харк. Все возможные варианты действий представлены президенту», — отметил источник в Белом доме.

Трамп заявил, что удары США полностью разрушили большую часть острова Харк, и предупредил, что за ними могут последовать новые. «Мы могли бы нанести по нему еще несколько ударов просто ради забавы», — пояснил он.

Тегеран, похоже, готов к сделке по прекращению конфликта, но условия пока недостаточно хороши, добавил американский лидер.

Способность Ирана прекратить судоходство через пролив, главный путь транспортировки нефти и газа, создает сложную проблему для Соединенных Штатов и их союзников, которые сталкиваются с резким ростом цен на энергоносители, поскольку война вызывает крупнейшие в истории перебои в поставках нефти, отмечают в Sky News Arabia. В связи с этим Трамп призвал страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, позаботиться о создании транспортного коридора, «чтобы все шло быстро, гладко и эффективно».