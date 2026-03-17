14:59, 17 марта 2026Мир

ЕС не смог смириться с угрозами Зеленского в адрес Орбана

Кошта назвал поведение Зеленского неподобающим после угроз Орбану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может смириться с угрозами президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. С таким утверждением выступил глава Европейского совета Антониу Кошта, его слова приводит Europa Press.

«У нас очень хорошие отношения с Украиной, особенно с президентом Зеленским. Но, конечно, мы не можем мириться с тем, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается к лидеру государства-страны Евросоюза неподобающим образом», — подчеркнул еврочиновник.

11 марта Орбан сообщил, что украинцы угрожают его детям и внукам. Политик позвонил своей матери и попросил не волноваться за него, заверив, что справится со всеми трудностями.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венгерским премьером. В ходе беседы российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

