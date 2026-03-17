ФИФА отказалась идти на уступки сборной Ирана

ФИФА отказалась менять место проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась менять место проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, несмотря на политическую напряженность. Об этом сообщает The Times.

Все групповые игры иранцев пройдут в США, как было запланировано изначально. Организация подтвердила, что безопасность участников обеспечена в координации с властями стран-организаторов (США, Канада, Мексика). Перевод встреч Ирана в Мексику не рассматривается, так как билеты на матчи уже проданы.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

