Иран и Ирак начали переговоры по Ормузскому проливу

Иран и Ирак начали переговоры о проходе нефтяных танкеров через Ормузский пролив

Иран и Ирак начали переговоры о разрешении прохода иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр нефти Ирака Хаян Абдул-Гани, передает The Guardian.

«Ведутся переговоры с Ираном относительно разрешения прохода некоторых иракских нефтяных танкеров», — рассказал министр.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.