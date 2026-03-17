17:04, 17 марта 2026Мир

Канада ответила на призыв Трампа

Ананд: Канада не намерена присоединяться к военной операции против Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Канада не намерена присоединяться к военной операции против Ирана. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анита Ананд агентству Bloomberg.

«С Канадой не проводились консультации перед началом наступательной операции», — отметила дипломат, подчеркнув, что страна не принимала участия в конфликте и «не намерена этого делать».

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможности участия в боевых действиях, связанных с войной в Иране.

Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

