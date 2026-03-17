Канадский игрок ХК «Сочи» назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

Канадский игрок ХК «Сочи» Биттен заявил, что хоккей популярнее футбола в России

Канадский игрок хоккейного клуба «Сочи» Уильям Биттен назвал хоккей самым популярным видом спорта в России. Его слова приводит Legalbet.

«За два года в России я понял, что хоккей здесь спорт номер один. Я, как ни включаю телевизор, всегда попадаю на трансляцию матча КХЛ. Многие люди встречаются в атрибутике клубов НХЛ и КХЛ. Очень много разных знаков, что в России любят хоккей», — сказал Биттен.

Также форвард рассказал о походе на товарищеский матч футбольных сборных России и Чили, который прошел в Сочи 15 ноября 2025 года. Россияне тогда уступили со счетом 0:2. «В Сочи я ходил на футбол. Россия играла против Чили. Был почти полный стадион и классная атмосфера, но на хоккее, мне кажется, более шумно. Поэтому мне кажется, что в России хоккей больше любят», — добавил Биттен.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 58 матчей в составе «Сочи», в которых забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. Контракт хоккеиста с клубом заканчивается 31 мая 2026 года.

Ранее трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился наблюдениями относительно снижения количества занимающихся хоккеем в России. Согласно отчету Минспорта, за последний год число играющих в хоккей сократилось с 702 до 600 тысяч.