Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

Трехкратный чемпион мира Терещенко: Хоккей — очень дорогой вид спорта

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем. Его слова приводит «Советский спорт».

«Хоккей — очень дорогой вид спорта, если сравнить с футболом. Тут и аренда льда, а форма хоккеистов — самая большая часть расходов. Посмотрите, как еще все подорожало», — сказал Терещенко.

Также известный в прошлом нападающий отметил, что детско-юношеские команды должны обеспечивать экипировкой юных хоккеистов. «Над этим надо как-то работать, если мы говорим о детях. Может, коньки делают белорусы или китайцы, не знаю. Это тяжелый вопрос. Но сейчас дорогие и логистика, и материалы. Все сильно дорожает», — подчеркнул Терещенко.

Ранее Министерство спорта РФ опубликовало отчет о количестве занимающихся физической культурой в 2025 году. Согласно этому документу, число играющих в хоккей сократилось на 102 тысячи человек в сравнении с 2024 годом, с 702 до 600 тысяч человек.