Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:52, 16 марта 2026

Трехкратный чемпион мира Терещенко: Хоккей — очень дорогой вид спорта
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем. Его слова приводит «Советский спорт».

«Хоккей — очень дорогой вид спорта, если сравнить с футболом. Тут и аренда льда, а форма хоккеистов — самая большая часть расходов. Посмотрите, как еще все подорожало», — сказал Терещенко.

Также известный в прошлом нападающий отметил, что детско-юношеские команды должны обеспечивать экипировкой юных хоккеистов. «Над этим надо как-то работать, если мы говорим о детях. Может, коньки делают белорусы или китайцы, не знаю. Это тяжелый вопрос. Но сейчас дорогие и логистика, и материалы. Все сильно дорожает», — подчеркнул Терещенко.

Ранее Министерство спорта РФ опубликовало отчет о количестве занимающихся физической культурой в 2025 году. Согласно этому документу, число играющих в хоккей сократилось на 102 тысячи человек в сравнении с 2024 годом, с 702 до 600 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok