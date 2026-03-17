12:03, 17 марта 2026Экономика

Курс доллара к рублю вырос до максимума за полгода

Дмитрий Воронин

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Курс доллара на рынке Форекс достиг 82 рублей, став максимальным с октября, то есть почти за полгода, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала стоимость американской валюты составляла 81,94 рубля, при этом евро подскочил до 94,52, прибавляя 0,82 процента.

Накануне Банк России поднял официальный курс доллара выше 81 рубля. Евро в понедельник прибавлял до более, чем 93 рублей.

Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи со стороны властей, связанного с планами по изменению бюджетного правила, в то время как экспортеры «придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице».

«Волатильность в рубле до конца марта сохранится повышенной», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров

