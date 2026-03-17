16:44, 17 марта 2026Мир

На Западе возмутились заявлением Каллас о России

Малинен: Каллас намерена развязать разрушительную для Европы войну с Россией
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Havana / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается развязать разрушительную для Европы войну с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

Профессор прокомментировал заявление Каи Каллас, в котором политик назвала опасным прецедентом ослабление санкций США в отношении нефти из России.

«Теперь вы понимаете, насколько опасны эти люди? Им наплевать на нас, европейцев, и на безопасность нашего континента. Кая Каллас, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и их приспешники получают от мировой элиты приказы вести войну против России, вплоть до уничтожения нашего континента», — отметил он.

Малинен призвал европейских граждан не слушать и не подчиняться словам Европейского союза.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз не намерен заключать сделки по энергетике с Россией даже с учетом роста цен на энергоресурсы из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что подобных разговоров нет даже на непубличном уровне.

