Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

Нефтяной порт Эль-Фуджейра в ОАЭ приостановил работу после атаки БПЛА

Нефтяной порт Эль-Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приостановил работу после вспыхнувшего из-за атаки БПЛА пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 17 марта.

16 марта Иран атаковал порт Фуджейра. По данным Bloomberg, в результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена.

Во вторник объекты порта, через который идет нефтепровод, позволяющий ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, снова поразили беспилотники.

«Компетентные органы эмирата Фуджейра подтвердили, что в результате атаки беспилотника в нефтепромышленной зоне Фуджейры вспыхнул пожар. Сообщений о пострадавших нет», — заявили в Gulf News.

Ежедневная добыча нефти в ОАЭ, одной из ведущих стран-экспортеров в мире, сократилась более чем вдвое на фоне фактического перекрытия поставок по Ормузскому проливу. В январе, по данным ОПЕК, ОАЭ добывали около 3,4 миллиона баррелей в сутки.