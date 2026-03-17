Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

14:08, 17 марта 2026Экономика

Нефтяной порт Эль-Фуджейра в ОАЭ приостановил работу после атаки БПЛА
Вячеслав Агапов

Фото: Staff / Reuters

Нефтяной порт Эль-Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приостановил работу после вспыхнувшего из-за атаки БПЛА пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 17 марта.

16 марта Иран атаковал порт Фуджейра. По данным Bloomberg, в результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена.

Во вторник объекты порта, через который идет нефтепровод, позволяющий ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, снова поразили беспилотники.

«Компетентные органы эмирата Фуджейра подтвердили, что в результате атаки беспилотника в нефтепромышленной зоне Фуджейры вспыхнул пожар. Сообщений о пострадавших нет», — заявили в Gulf News.

После очередной атаки порт Эль-Фуджейра в ОАЭ вынужденно приостановил работу.

Ежедневная добыча нефти в ОАЭ, одной из ведущих стран-экспортеров в мире, сократилась более чем вдвое на фоне фактического перекрытия поставок по Ормузскому проливу. В январе, по данным ОПЕК, ОАЭ добывали около 3,4 миллиона баррелей в сутки.

