Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 17 марта 2026

Офицер ВВС США свалил вину за уничтожение ядерных ракет на НЛО

NYP: Отставной офицер ВВС США Салас обвинил НЛО в уничтожении ядерных ракет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Роберт Салас свалил на НЛО вину за то, что несколько ядерных ракет были выведены из строя на базе в Монтане в 1960-х. Такие данные приводит газета The New York Post (NYP).

Военнослужащий рассказал, что в 1967 году военные утратили контроль над управлением десятью баллистическими ракетами Minuteman I. «Главный охранник вызывает снизу и говорит: "Сэр, мы видели странные огни в небе, летящие прямо над головой"», — привел подробности Салас.

Сперва он не придал этим словам значения, но спустя несколько минут поступил новый звонок от охранника. Он закричал в трубку, что неопознанные объекты зависли над воротами базы, пульсируя красноватым светом. Затем прозвучал сигнал тревоги — все десять ракет перешли в режим «невозможность запуска».

По словам офицера, охранники, которым дали задание проверить пусковые шахты, были страшно напуганы парящими в небе огнями. Салас уточнил, что расследование ВВС не смогло установить точную причину случившегося, а команду заставили подписать бумаги о неразглашении.

«Это другая цивилизация там, которая посещает нас и обеспокоена тем, что мы уничтожим эту планету в ядерной войне, по многим причинам, возможно, часть из которых мы даже не понимаем», — выдвинул свою версию военный.

Ранее главе Пентагона Питу Хегсету поручили раскрыть документы правительства, в которых идет речь о внеземной жизни и НЛО. До этого было озвучено мнение, что, говоря об инопланетянах, экс-президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok