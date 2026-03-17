Офицер ВВС США свалил вину за уничтожение ядерных ракет на НЛО

NYP: Отставной офицер ВВС США Салас обвинил НЛО в уничтожении ядерных ракет

Офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Роберт Салас свалил на НЛО вину за то, что несколько ядерных ракет были выведены из строя на базе в Монтане в 1960-х. Такие данные приводит газета The New York Post (NYP).

Военнослужащий рассказал, что в 1967 году военные утратили контроль над управлением десятью баллистическими ракетами Minuteman I. «Главный охранник вызывает снизу и говорит: "Сэр, мы видели странные огни в небе, летящие прямо над головой"», — привел подробности Салас.

Сперва он не придал этим словам значения, но спустя несколько минут поступил новый звонок от охранника. Он закричал в трубку, что неопознанные объекты зависли над воротами базы, пульсируя красноватым светом. Затем прозвучал сигнал тревоги — все десять ракет перешли в режим «невозможность запуска».

По словам офицера, охранники, которым дали задание проверить пусковые шахты, были страшно напуганы парящими в небе огнями. Салас уточнил, что расследование ВВС не смогло установить точную причину случившегося, а команду заставили подписать бумаги о неразглашении.

«Это другая цивилизация там, которая посещает нас и обеспокоена тем, что мы уничтожим эту планету в ядерной войне, по многим причинам, возможно, часть из которых мы даже не понимаем», — выдвинул свою версию военный.

Ранее главе Пентагона Питу Хегсету поручили раскрыть документы правительства, в которых идет речь о внеземной жизни и НЛО. До этого было озвучено мнение, что, говоря об инопланетянах, экс-президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию.