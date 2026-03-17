Песков обратился к властям в Киеве по вопросу мирного урегулирования

Песков: Киев должен принять ответственное решение и перейти к мирному процессу

Власти в Киеве должны принять ответственное решение и перейти к процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса», — заявил он.

Песков отметил, что ситуация для Украины ухудшается с каждым днем, что вызывает нервозность украинских властей, а в Киеве «прекрасно знают, что нужно сделать».