14:50, 17 марта 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл свою единственную радость

Врач Мясников рассказал, что плотный ужин радует его больше всего
Евгения Наумова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл свою единственную радость. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он рассказал, что плотный ужин приносит ему больше всего удовольствия.

«У меня только одна радость вообще. У меня точно одна радость — это прийти и плотно-плотно поесть. Я заранее еще днем начинаю думать: "А что я буду есть? Я хочу вот этого, этого"», — заявил Мясников.

Доктор также признался, что обычно по вечерам его не тянет к полезной пище. «Чего хочется [на ужин]? Макарон, картошки, селедки, котлетки и яичницы-глазуньи на сале», — уточнил он.

Ранее Мясников ответил людям, которые считают кофе вредным напитком. Он не согласился с такой точкой зрения.

Перед этим Мясников назвал один из самых полезных продуктов. По словам врача, эта еда снижает риски сердечных заболеваний и защищает от рака.

