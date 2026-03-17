10:39, 17 марта 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина ухудшения работы мозга в среднем возрасте

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Teeradej / Shutterstock / Fotodom

Употребление алкоголя в молодости, особенно как способ справиться со стрессом, может быть связано с ухудшением когнитивных функций в среднем возрасте — даже если человек позже надолго отказывается от спиртного. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета в Амхерсте. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research (ACER).

В экспериментах на мышах исследователи изучали, как сочетание стресса и употребления алкоголя в раннем взрослом возрасте влияет на мозг в дальнейшем. Оказалось, что именно комбинация этих факторов оказывает наиболее сильное воздействие. У животных, подвергавшихся стрессу и получавших алкоголь, в среднем возрасте наблюдалось снижение когнитивной гибкости — способности быстро адаптироваться к новым условиям и принимать решения.

Материалы по теме:
Как приготовить пунш? 6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
Как приготовить пунш?6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
16 октября 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Дополнительный анализ показал изменения в работе голубоватого пятна — области ствола мозга, отвечающей за реакцию на стресс и принятие решений. В норме эта структура активируется при стрессе и затем возвращается в обычное состояние. Однако у животных с историей стрессового употребления алкоголя этот механизм оказался нарушен.

Кроме того, в мозге таких мышей были обнаружены признаки окислительного стресса — повреждения клеток, которое часто наблюдается при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера. По мнению ученых, раннее употребление алкоголя в сочетании со стрессом может приводить к долговременной «перенастройке» нейронных цепей, что со временем повышает риск когнитивных нарушений.

Ранее стало известно, что СДВГ и социальная неуверенность повышают риск проблем с алкоголем.

