Российские Су-30СМ2 отработали «ночное рандеву»

13:50, 17 марта 2026

«Красная звезда»: Истребители Су-30СМ2 отработали ночную дозаправку в воздухе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30СМ2, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота России отработали ночную дозаправку в воздухе. Об этом пишет «Красная звезда».

В учении задействовали более десяти единиц техники смешанного авиаполка морской авиации Балтфлота и воздушный танкер Ил-78.

Отмечается, что ночью заправочный шланг выпускают на максимальную длину для увеличения безопасной дистанции. При этом шланг подвергается резким колебаниям. Кроме того, слабо подсвеченный конус шланга сложно рассмотреть в темноте. Для выполнения «ночного рандеву» летчику необходимо идеально ровно выдерживать скоростной режим и высоту.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В феврале портал Army Recognition писал, что полеты российских Су-30СМ2 у границ НАТО испугал западных обозревателей. Истребители несли противокорабельные ракеты Х-31 и кассетные бомбы РБК-500.

    Последние новости

    В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

    Россиян призвали воздержаться от частых больничных

    Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

    Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Европе призвали США успокоиться

    Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

    Россияне оценили состояние дорог весной

    Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

    В России резко упало число выданных автокредитов

    США и Израилю обещана очень жестокая и серьезная месть

    Все новости
