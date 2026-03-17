Российские «Зоркие-2М» засняли происшествие после удара БПЛА в ОАЭ

Российские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркие-2М» зафиксировали возгорание в нефтепромышленной зоне ОАЭ. Об этом сообщает компания «Спутникс».
Съемка объектов проведена 16 марта. «Материалы спутниковой съемки могут быть использованы для оценки масштабов происшествия», — говорится в публикации.
Как уверяет «Спутникс», «Зоркие-2М» относятся к аппаратам ДЗЗ высокого разрешения.
Как пишет ТАСС, 16 марта нефтепромышленный район эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ подвергся атаке БПЛА.
В марте 2024-го Sitronics Group сообщила, что российский микроспутник ДЗЗ «Зоркий-2М» передал первые снимки.