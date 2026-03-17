19:22, 17 марта 2026

Российский фигурист Родин будет выступать за Германию

Российский фигурист Григорий Родин будет выступать за Германию. Об этом сообщает сайт Немецкого союза конькобежцев (DEU).

Родину 20 лет. Он будет выступать в танцах на льду вместе с четырехкратной чемпионкой Германии Дарье Гримм.

Отмечается, что в DEU уже получили соответствующее разрешение от Международного союза конькобежцев. Родин и Гримм будут выступать вместе за Германию со следующего сезона.

Родин является уроженцем подмосковного Одинцова. Ранее он выступал в дуэтах с Анастасией Лукинской, Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.

