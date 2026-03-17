Российский фигурист Родин будет выступать за Германию

Российский фигурист Григорий Родин будет выступать за Германию. Об этом сообщает сайт Немецкого союза конькобежцев (DEU).
Родину 20 лет. Он будет выступать в танцах на льду вместе с четырехкратной чемпионкой Германии Дарье Гримм.
Отмечается, что в DEU уже получили соответствующее разрешение от Международного союза конькобежцев. Родин и Гримм будут выступать вместе за Германию со следующего сезона.
Родин является уроженцем подмосковного Одинцова. Ранее он выступал в дуэтах с Анастасией Лукинской, Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.