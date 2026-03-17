Российский фигурист Родин будет выступать за Германию

Российский фигурист Родин получил разрешение выступать за Германию

Российский фигурист Григорий Родин будет выступать за Германию. Об этом сообщает сайт Немецкого союза конькобежцев (DEU).

Родину 20 лет. Он будет выступать в танцах на льду вместе с четырехкратной чемпионкой Германии Дарье Гримм.

Отмечается, что в DEU уже получили соответствующее разрешение от Международного союза конькобежцев. Родин и Гримм будут выступать вместе за Германию со следующего сезона.

Родин является уроженцем подмосковного Одинцова. Ранее он выступал в дуэтах с Анастасией Лукинской, Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.