18:40, 17 марта 2026Мир

Трамп объявил об уничтожении вооруженных сил Ирана

Трамп заявил, что США уничтожили вооруженые силы Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Соединенные Штаты в ходе военной операции против Ирана полностью разгромили иранские вооруженные силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы уничтожили вооруженные силы Ирана — их военно-морской флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их противовоздушная оборона и радары уничтожены, и, возможно, самое главное, их лидеры практически на всех уровнях исчезли», — написал американский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

