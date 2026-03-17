11:59, 17 марта 2026

Три страны бойкотируют Кубок мира по хоккею в случае приглашения России

Швеция, Финляндия и Чехия бойкотируют Кубок мира по хоккею из-за допуска России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки Швеции и Финляндии

Игроки Швеции и Финляндии. Фото: Mike Segar / Reuters

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира 2028 года по хоккею, если до турнира допустят национальную команду России. Об этом сообщает iDNES.cz.

Отмечается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) проинформирована о позиции трех европейских стран.

Кубок мира 2028 года пройдет в Канаде и Чехии. Прага и Калгари примут у себя матчи группового этапа и по одной игре плей-офф, а полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне.

Ожидается, что в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Вопрос об участии российской команды, по словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, пока не решен.

