21:02, 17 марта 2026Экономика

Нефтегазовым доходам России предсказали двукратное падение

Reuters: Нефтегазовые доходы бюджета России в марте упадут на 52 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам марта нефтегазовые доходы федерального бюджета России составят 520 миллиардов рублей, что на 52 процента, то есть в два раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на свои расчеты пишет Reuters.

Агентство объясняет такую статистику снижением цен на нефть и укреплением рубля. Текущее подорожание энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке на мартовских доходах еще не отразится, потому что бюджетные поступления основаны на данных за предыдущий месяц.

За первый квартал российские доходы составят 1,34 триллиона рублей, что также в два раза меньше, чем в тот же период 2025 года. Официальная статистика по ним будет доступна 3 апреля, если Министерство финансов России не перенесет публикацию, как это случилось в марте.

В феврале нефтегазовые доходы бюджета составили 432,3 миллиарда рублей, а в январе — 393,3 миллиарда.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Названы отличия обычной головной боли от опухоли мозга

    Жених отошел в туалет во время свадьбы и попал в больницу

    В российском регионе пятимесячное отсутствие воды в доме связали с полтергейстом

    ВСУ атаковали популярный у туристов российский город

    Банды дезертиров начали уничтожать спецназ Украины

    55-летняя телеведущая описала себя в постели и довела коллегу до истерики

    Пожилая россиянка упала в своей квартире и три дня прождала помощи

    Гвинет Пэлтроу оправдалась за отсутствие трусов на «Оскаре»

    Все новости
