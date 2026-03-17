Нефтегазовым доходам России предсказали двукратное падение

Reuters: Нефтегазовые доходы бюджета России в марте упадут на 52 процента

По итогам марта нефтегазовые доходы федерального бюджета России составят 520 миллиардов рублей, что на 52 процента, то есть в два раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на свои расчеты пишет Reuters.

Агентство объясняет такую статистику снижением цен на нефть и укреплением рубля. Текущее подорожание энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке на мартовских доходах еще не отразится, потому что бюджетные поступления основаны на данных за предыдущий месяц.

За первый квартал российские доходы составят 1,34 триллиона рублей, что также в два раза меньше, чем в тот же период 2025 года. Официальная статистика по ним будет доступна 3 апреля, если Министерство финансов России не перенесет публикацию, как это случилось в марте.

В феврале нефтегазовые доходы бюджета составили 432,3 миллиарда рублей, а в январе — 393,3 миллиарда.