Осужденные за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловали приговор

Адвокаты нескольких фигурантов дела в понедельник, 16 марта подали апелляционные жалобы. Однако кто именно не согласился с вердиктом, не раскрывается.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — и их 11 пособников к пожизненному лишению свободы. Еще четверо преступников получили сроки от 19 до 22 лет в колониях строгого режима.

Адвокаты потерпевших заявили о необходимости смертной казни для террористов

Исполнители теракта заслуживают смертной казни, для таких преступников необходимо снять мораторий на высшую меру наказания. Такое мнение высказали адвокаты потерпевших после оглашения приговора. Защитники людей, до сих пор борющихся с посттравматическим синдромом после пережитого, будут добиваться для осужденных террористов и их пособников ужесточения наказания. Для четверых, получивших от 19 до 22 лет — увеличения сроков, для остальных, получивших пожизненное наказание, — ужесточения условий: минимальное количество свиданий, посылок, прогулок и содержание в закрытой камере.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что в местах лишения свободы для пожизненно заключенных и так максимально жесткие условия содержания. При этом практически нет разницы между тюрьмой и колонией — в последней лишь разрешены звонки и свидания раз в год.

Полковник юстиции в отставке Сергей Пелих позднее объяснил, что напавшие на концертный зал будут отбывать пожизненные сроки в колонии особого режима, а такой режим подразумевает, что они будут ходить буквой «зю». По его словам, режим содержания для пожизненно осужденных является максимально строгим: заключенные находятся под постоянным контролем, а администрация колонии фиксирует и учитывает любые нарушения. Он сказал, что теоретически закон допускает возможность условно-досрочного освобождения, но на практике для осужденных за особо тяжкие преступления такие решения практически не принимаются.

Число жертв теракта выросло

15 марта стало известно, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло. О смерти еще одной потерпевшей сообщила адвокат Людмила Айвар. По ее словам, 42-летняя Наталья Скисова получила при нападении террористов тяжелое ранение и почти два года проходила курс лечения. Спасти ее не удалось. «Последствия причинения вреда», — сказала защитник.

Также стало известно, что певца с инвалидностью Максима Вербенина, погибшего во время теракта, смогли похоронить только спустя два года — его мать два года не могла найти останки сына. До определенного момента на руинах концертного зала не получалось обнаружить даже ДНК Максима. Во время нападения Вербенин получил несколько выстрелов в грудь и упал на свою девушку Наташу. От ранений певец скончался на месте. Похоронили его в конце февраля на Троекуровском кладбище. Наташе удалось спастись.