В Кремле одной фразой оценили санкции Украины против российских паралимпийцев

Песков назвал абсурдными санкции Украины против российских паралимпийцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на новые санкции Украины в отношении российских паралимпийцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», — заявил представитель Кремля. 15 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против 10 атлетов из России.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская сборная завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, став третьей в общем зачете. Украинская команда финишировала седьмой (3-8-8).

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.