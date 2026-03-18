15:51, 18 марта 2026

102-летняя женщина поделилась секретами долголетия

102-летняя жительница Китая назвала крепкий сон секретом долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hyeong-Taek Lee / Shutterstock / Fotodom

102-летняя жительница Китая рассказала о секретах, которые помогают ей сохранять здоровье. Об этом сообщает South China Morning Post.

Цзинь Баолин из деревни в провинции Чжэцзян, которой недавно исполнилось 102 года, ни разу не обращалась в больницу за последние 50 лет. Одним из секретов долголетия она назвала крепкий сон. По словам родственников, женщина ложится спать около семи вечера и просыпается только в девять утра, а также регулярно дремлет днем.

В интервью долгожительница также призналась, что обожает свиной окорок и может позволить себе бокал рисового вина, но главным секретом считает не еду, а гармонию в семье и жизнерадостность. Пенсионерка уверена, что избегать больниц на протяжении пяти десятилетий и сохранять ясность ума ей помогли душевное спокойствие и отсутствие стресса.

Местные жители называют Цзинь Баолин «старым ребенком» за ее острый ум, хорошее зрение и привычку самостоятельно чинить носки и обувь.

Ранее сообщалось, что жительница США Джорджия Морфорд, отметившая вековой юбилей, призвала окружающих жить на полную и не отказываться от новых возможностей. Она уверена, что секрет долгой жизни — в постоянном развитии и образовании.

