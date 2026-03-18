Режиссер Тремблей: Крым никогда не вернется к Украине

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил, что Крым никогда не вернется к Украине. Угрозы Киева на этот счет — попытка выдать желаемое за действительное, пишет РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума. Он прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

«Угрозы нацистского режима в Киеве вернуть Крым обратно в Украину — это попытка выдать желаемое за действительное. Этого никогда не произойдет», — отметил он.

По словам, режиссера попытки давления со стороны Украины и Запада не возымели никакого эффекта и последствий.

Ранее сообщалось, что проведение референдума в 2014 году и воссоединение Крыма с Россией, спасло полуостров от этнических чисток. Кроме того, благодаря воссоединению с Россией, Крым не был втянут в прямые военные столкновения с Украиной. Однако крымский народ был готов к такому исходу событий.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о влиянии возвращения Крыма в состав России.