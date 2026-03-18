Курс рубля к юаню упал до минимума за год

Курс юаня к рублю на Московской бирже вырос до максимума с марта 2025 года

В начале торгов в среду, 17 марта, курс юаня на Московской бирже достиг 12,166 рубля, что стало максимумом с 10 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара на бирже Forex поднимался до 83,64 рубля, а курс евро превышал 96 рублей, что стало наибольшим значением с осени прошлого года. Рубль начал снижение к основным валютам в конце прошлой недели.

Курсы доллара и евро, установленные Банком России на 18 марта, составляют 81,91 и 93,16 рубля соответственно.

По мнению аналитиков, на российскую валюту давят несколько факторов. Среди них — остановка продаж валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила, сокращение нефтегазовых доходов экспортеров с начала года, что также снижает приток валюты на рынок, и уверенность в новом снижении ключевой ставки.

В том, что в пятницу, 20 марта, Банк России снизит ставку до 15 процентов годовых, солидарны все 19 опрошенных аналитиков, представляющих ведущие российские кредитные организации и инвесткомпании.