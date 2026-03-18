Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 18 марта 2026

Курс рубля к юаню упал до минимума за год

Курс юаня к рублю на Московской бирже вырос до максимума с марта 2025 года
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале торгов в среду, 17 марта, курс юаня на Московской бирже достиг 12,166 рубля, что стало максимумом с 10 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара на бирже Forex поднимался до 83,64 рубля, а курс евро превышал 96 рублей, что стало наибольшим значением с осени прошлого года. Рубль начал снижение к основным валютам в конце прошлой недели.

Курсы доллара и евро, установленные Банком России на 18 марта, составляют 81,91 и 93,16 рубля соответственно.

По мнению аналитиков, на российскую валюту давят несколько факторов. Среди них — остановка продаж валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила, сокращение нефтегазовых доходов экспортеров с начала года, что также снижает приток валюты на рынок, и уверенность в новом снижении ключевой ставки.

В том, что в пятницу, 20 марта, Банк России снизит ставку до 15 процентов годовых, солидарны все 19 опрошенных аналитиков, представляющих ведущие российские кредитные организации и инвесткомпании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

    Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

    Курс рубля к юаню упал до минимума за год

    В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

    Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

    Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

    Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

    Суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки

    Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok