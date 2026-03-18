17:06, 18 марта 2026

Долю иностранных дронов ВСУ оценили

Кузякин: Среди применяемых ВСУ видов дронов иностранных — менее двух процентов
Иван Потапов
Фото: Alfons Cabrera / NurPhoto via Getty Images

Среди применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) против Вооруженных сил (ВС) России видов дронов на иностранные приходится менее двух процентов. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По словам эксперта в области беспилотной авиации, собранная ЦКБР статистика указывает, что иностранные беспилотники используются ВСУ главным образом для разведки и в системах ретрансляции. Самый распространенный тип таких дронов у украинской стороны — самолетный.

По словам Кузякина, иностранные производители «не поставляют разнообразные изделия», «не имеют необходимых компетенций» и «не работают с боеприпасами и средствами поражения».

Согласно оценке специалистов ЦКБР, с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ против ВС России применили около 500 видов дронов.

Ранее Кузякин сообщил, что Россия построила эффективную комбинированную систему многослойной защиты от атак дальнобойных дронов ВСУ.

В феврале генконструктор ЦКБР заявил, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», способной стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.

В марте 2025 года эксперт рассказал, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.

