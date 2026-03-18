Двое мужчин занялись сексом с эскортницами в Таиланде и сбежали без оплаты

Двое мужчин сбежали из отеля в Таиланде, не заплатив за проживание и секс

Двое мужчин сняли номера в отеле Таиланда, занялись в них сексом с эскортницами и сбежали без оплаты проживания и интим-услуг. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

18 марта хозяйка гостиницы в Паттайе обратилась в издание с жалобой на двух иностранцев, которые 17 марта арендовали на короткий срок комнаты и привели в них секс-работниц. По словам арендодателя, менее чем через 10 минут из номера вышел первый мужчина, заявив, что оставил телефон в припаркованной машине. Следом за ним из другой комнаты вышел второй постоялец. Затем мужчины сели в автомобиль и скрылись, прихватив ключи от номеров и электронные карты доступа.

Вскоре гостьи мужчин спустились вниз и объяснили, что их бросили, не заплатив за услуги. Теперь обоих авантюристов разыскивают. Владелица заведения требует вернуть украденные вещи и заплатить за аренду 400 бат (1000 рублей). Женщина пригрозила заявлением в полицию.

Ранее две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде. Проститутки громко кричали, требуя от путешественника оплатить интимные услуги.