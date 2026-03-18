Иран высказался об ударах по Израилю в качестве мести

Иран сообщил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за Лариджани

В Иране объявили о новой волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Об этом информирует телеканал Press TV.

«КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета нацбезопасности был убит в ходе атаки на Тегеран. Позднее офис Лариджани подтвердил его гибель.

Также ранее сообщалось, что вместе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погибли еще несколько человек: его сын и известный ученый Мортаза Лариджани, а также руководитель охраны Сардар Неджад. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

Позднее сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви одобрительно высказался о гибели Лариджани, которого также называют серым кардиналом Исламской Республики.