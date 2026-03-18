Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:44, 18 марта 2026

Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

МО: Киев запустил более 250 крылатых ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dan Kitwood / Reuters

Вооруженные силы Украины применили более 250 британских крылатых ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG с начала специальной военной операции (СВО). Количество пусков называет ТАСС.

По данным Минобороны (МО) России, в 2023 году Киев применил около 120 Storm Shadow и SCALP-EG, а в 2024-м было запущено более 90 крылатых ракет. В прошлом году военные зафиксировали около 45 попыток нанести удар при помощи Storm Shadow/SCALP-EG.

Отмечается, что французские SCALP-EG применяют значительно реже, чем Storm Shadow. Помимо фугасного проникающего заряда, SCALP могут нести кассетные боевые части с минами или суббоеприпасами для разрушения аэродромов. Storm Shadow снаряжают только боеголовкой BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом для поражения бункеров и подземных хранилищ. В качестве носителей крылатых ракет Киев использует советские бомбардировщики Су-24.

В декабре Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях ракеты-дрона Brakestop, которую позиционируют как более доступную альтернативу Storm Shadow. Изделие сможет нести до 300 килограммов полезной нагрузки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok