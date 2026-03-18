Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:46, 18 марта 2026

Названо наиболее вероятное наказание для Смолова по уголовному делу

Адвокат Бушманов назвал условный срок наиболее вероятным наказанием для Смолова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Адвокат Роман Бушманов назвал наиболее вероятное наказание для российского футболиста Федора Смолова по уголовному делу. Его слова приводит Sport24.

Адвокат назвал наиболее реальным наказание для Смолова в виде условного лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. По его мнению, при частичном признании вины и отсутствии отягчающих обстоятельств суд учтет смягчающие факторы, включая примирение сторон.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в «Кофемании» 28 мая 2025 года.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая 2025 года, но видео попало в сеть лишь 5 июля 2025 года. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok