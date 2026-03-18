Названо наиболее вероятное наказание для Смолова по уголовному делу

Адвокат Бушманов назвал условный срок наиболее вероятным наказанием для Смолова

Адвокат Роман Бушманов назвал наиболее вероятное наказание для российского футболиста Федора Смолова по уголовному делу. Его слова приводит Sport24.

Адвокат назвал наиболее реальным наказание для Смолова в виде условного лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. По его мнению, при частичном признании вины и отсутствии отягчающих обстоятельств суд учтет смягчающие факторы, включая примирение сторон.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в «Кофемании» 28 мая 2025 года.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая 2025 года, но видео попало в сеть лишь 5 июля 2025 года. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.