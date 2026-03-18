16:38, 18 марта 2026

Пассажирка пожаловалась на снявшую ее с рейса из-за глухоты авиакомпанию

Алина Черненко

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom  

Пассажирка обвинила авиакомпанию Frontier Airlines в дискриминации — по словам женщины, ее сняли с рейса из-за глухоты. Своей историей она поделилась в TikTok, на публикацию обратил внимание таблоид New York Post (NYP).

«Frontier Airlines высадила меня из самолета, потому что я глухая и не слышала бортпроводника», — пожаловалась пользовательница с ником legallyswiftie13. На размещенных в сети кадрах члены экипажа бюджетной авиакомпании пытаются разобраться в ситуации. В то время как бортпроводник разговаривает с капитаном в передней части самолета, женщина плачет и заявляет: «Это так стыдно, это откровенная дискриминация».

В конце концов член экипажа возвращается к месту пассажирки, чтобы сообщить ей о решении снять ее с рейса. Героиня ролика собирает вещи и уходит. По ее словам, сотрудники перевозчика извинились и перебронировали ей билеты на другой рейс.

Видео набрало более миллиона просмотров и более трех тысяч комментариев. Многие из пользователей сети раскритиковали авиакомпанию и предложили автору ролика подать иск о дискриминации.

Однако представитель Frontier Airlines представил журналистам NYP совершенно другую версию событий. По его информации, пассажирка поднялась на борт с открытой емкостью, в которой, как она признала при допросе, находился алкоголь. Когда стюардесса предупредила ее о нарушении правил, та быстро допила содержимое и отдала пустую бутылку.

«Экипаж принял решение снять пассажирку с рейса, и ей перебронировали билет на более поздний рейс», — заявили во Frontier Airlines.

Кроме того, авиакомпания опровергла утверждение женщины о ее болезни. «В бронировании пассажирки не было указано, что она глухая или имеет какую-либо форму инвалидности, и, по словам различных сотрудников, которые взаимодействовали с пассажиркой, она нормально общалась с ними во время разговора», — отметил представитель перевозчика.

Ранее стюардесса обвинила авиакомпанию American Airlines в дискриминации по признаку инвалидности. Женщина с катарактой предупредила работодателя о своем недуге, после чего с ней стали «недоброжелательно обращаться».

