13:21, 18 марта 2026

Песков прокомментировал помилование Путиным 23 женщин

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Помилование президентом России Владимиром Путиным 23 женщин стало результатом просьб общественников. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Эта тема поднималась, она поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — пояснил представитель Кремля.

О том, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, стало известно 17 марта. Подавшая главе государства список на помилование россиянок правозащитница Ева Меркачева назвала указ большим сюрпризом.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала важным тот факт, что в этом списке оказались родственницы бойцов специальной военной операции.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Названы слабые места «Железного купола» Израиля

    Ставшая киллером российская студентка сделала заявление

    Употребляющим алкоголь для улучшения сна дали совет

    Совфед одобрил закон о запрете депортации одной категории иностранцев

    Партия Ким Чен Ына победила на выборах в КНДР

    Лерчек рассказала о самочувствии после начала лечения

    Российский военкор рассказал о ситуации с водой в ДНР

    Женщина списала боли на последствия марафона и оказалась смертельно больна

    Зыбучий песок засосал женщину с маленькой дочерью

    Все новости
