Песков прокомментировал помилование Путиным 23 женщин

Песков: Помилование Путиным 23 женщин стало результатом просьб общественников

Помилование президентом России Владимиром Путиным 23 женщин стало результатом просьб общественников. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Эта тема поднималась, она поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — пояснил представитель Кремля.

О том, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, стало известно 17 марта. Подавшая главе государства список на помилование россиянок правозащитница Ева Меркачева назвала указ большим сюрпризом.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала важным тот факт, что в этом списке оказались родственницы бойцов специальной военной операции.