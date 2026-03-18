Путин обратился к МОК

Президент Путин раскритиковал МОК за использование спорта в политических целях

Президент России Владимир Путин обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Путин раскритиковал МОК за использование спорта в политических целях. «Очень хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами», — заявил он. Глава государства напомнил о недавнем решении МОК не вводить санкции против Израиля и США за военную операцию против Ирана, подчеркнув, что спорт должен объединять, а не усугублять конфликты.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри высказалась о сроках принятия решения по полноценному допуску россиян. По ее словам, конкретных сроков нет.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.