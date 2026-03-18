09:18, 18 марта 2026

Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

Следствие возобновило расследование дела в отношении IT-миллиардера Мацоцкого
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Следствие возобновило расследование уголовного дела в отношении IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмена также заочно арестовали.

По данным источника, Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела в апреле 2025 года — ему вменили дачу взятки в особо крупном размере, а после заочно арестовали. Однако спустя три месяца преследование прекратили в связи с непричастностью к инкриминируемому преступлению. В сентябре дело закрыли.

В 2022 году Мацоцкий занял 18 место в списке IT-миллиардеров России с IT-активами на 14,53 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Челябинской области пойдет под суд за многомиллиардные взятки.

