Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

Следствие возобновило расследование дела в отношении IT-миллиардера Мацоцкого

Следствие возобновило расследование уголовного дела в отношении IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмена также заочно арестовали.

По данным источника, Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела в апреле 2025 года — ему вменили дачу взятки в особо крупном размере, а после заочно арестовали. Однако спустя три месяца преследование прекратили в связи с непричастностью к инкриминируемому преступлению. В сентябре дело закрыли.

В 2022 году Мацоцкий занял 18 место в списке IT-миллиардеров России с IT-активами на 14,53 миллиарда рублей.

