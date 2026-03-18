Развеян популярный миф о причинах проблем с памятью

npj: Симптомы менопаузы не приводят к долгосрочному ухудшению работы мозга

Симптомы менопаузы, такие как «туман в голове» и проблемы с памятью, не приводят к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Результаты работы опубликованы в журнале npj Women’s Health.

Ученые проанализировали данные 14 234 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Участниц разделили на группы в зависимости от стадии менопаузы — до нее, во время переходного периода и после — а затем предложили выполнить серию онлайн-тестов на память, внимание и логическое мышление.

Анализ показал, что различия в результатах между группами оказались минимальными. Несмотря на то, что многие женщины сообщали о «мозговом тумане», забывчивости и трудностях с концентрацией, эти ощущения лишь слабо коррелировали с реальными показателями когнитивных тестов.

Исследователи также обнаружили, что жалобы на когнитивные проблемы чаще были связаны с психологическими симптомами — тревожностью или сниженным настроением. По мнению авторов работы, это означает, что неприятные ощущения во время менопаузы действительно существуют, однако они не свидетельствуют о долговременном ухудшении работы мозга.

