Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 18 марта 2026

Развеян популярный миф о причинах проблем с памятью

npj: Симптомы менопаузы не приводят к долгосрочному ухудшению работы мозга
Екатерина Графская
Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Симптомы менопаузы, такие как «туман в голове» и проблемы с памятью, не приводят к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Результаты работы опубликованы в журнале npj Women’s Health.

Ученые проанализировали данные 14 234 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Участниц разделили на группы в зависимости от стадии менопаузы — до нее, во время переходного периода и после — а затем предложили выполнить серию онлайн-тестов на память, внимание и логическое мышление.

Анализ показал, что различия в результатах между группами оказались минимальными. Несмотря на то, что многие женщины сообщали о «мозговом тумане», забывчивости и трудностях с концентрацией, эти ощущения лишь слабо коррелировали с реальными показателями когнитивных тестов.

Исследователи также обнаружили, что жалобы на когнитивные проблемы чаще были связаны с психологическими симптомами — тревожностью или сниженным настроением. По мнению авторов работы, это означает, что неприятные ощущения во время менопаузы действительно существуют, однако они не свидетельствуют о долговременном ухудшении работы мозга.

Ранее ученые нашли способ восстановить память при болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok