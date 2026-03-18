17:31, 18 марта 2026

Россиян предупредили об опасности одного популярного метода борьбы со старением

Ученый Маслиев: Бесконтрольное использование пептидов может провоцировать рак
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: senivpetro / Designed by freepik

Популярный метод борьбы со старением может быть опасен для здоровья и со временем повышать риск развития рака. Об этом предупредил завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов Кирилл Маслиев, сообщает KP.RU.

Маслиев уточнил, что речь идет о бесконтрольном использовании пептидов. «Сумасшедшие биохакеры вкалывают себе пептиды без остановки, а купить их можно всего за пару кликов», — отметил специалист. По его словам, такая практика опасна, так как она увеличивает риск онкологических заболеваний.

Специалист объяснил, что опасность связана с тем, что пептиды стимулируют деление клеток и ускоряют регенерацию тканей. Это приносит пользу здоровым органам, но может провоцировать рост скрытых опухолей.

Маслиев подчеркнул, что безопаснее всего замедлять старение с помощью правильного питания, умеренных физических нагрузок — например, тенниса — и регулярных медицинских осмотров.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев назвал возраст начала старости. По его словам, пожилой возраст начинается в 60, но в реальности он может наступить как раньше, так и намного позже.

