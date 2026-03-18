Российский чемпион UFC сделал предложение Илону Маску

Российский чемпион UFC Петр Ян предложил Илону Маску потренироваться

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сделал предложение американскому миллиардеру, основателю SpaceX Илону Маску. Об этом россиянин написал на своей странице в социальной сети X.

В своем посте спортсмен напомнил Маску о его давнем желании подраться с Марком Цукербергом: «Эй, Илон Маск, ты все еще хочешь выйти на бой с Цукербергом? Я победил его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Приезжай тренироваться ко мне!»

32-летний Ян провел 25 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 20 побед (7 — нокаутом) и потерпел 5 поражений. На счету 35-летнего Двалишвили 26 поединков, в его активе 21 победа (3 — нокаутом) при 5 поражениях.

Предложение прозвучало на фоне давней публичной перепалки Маска и Цукерберга. Летом 2023 года Маск вызвал Цукерберга на поединок в октагоне вскоре после запуска соцсети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), конкурирующей с X. Хотя в 2024-м Маск вновь напомнил о бое, ответа от соперника так и не последовало.

