21:32, 18 марта 2026Спорт

Российский чемпион UFC сделал предложение Илону Маску

Российский чемпион UFC Петр Ян предложил Илону Маску потренироваться
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сделал предложение американскому миллиардеру, основателю SpaceX Илону Маску. Об этом россиянин написал на своей странице в социальной сети X.

В своем посте спортсмен напомнил Маску о его давнем желании подраться с Марком Цукербергом: «Эй, Илон Маск, ты все еще хочешь выйти на бой с Цукербергом? Я победил его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Приезжай тренироваться ко мне!»

32-летний Ян провел 25 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 20 побед (7 — нокаутом) и потерпел 5 поражений. На счету 35-летнего Двалишвили 26 поединков, в его активе 21 победа (3 — нокаутом) при 5 поражениях.

Предложение прозвучало на фоне давней публичной перепалки Маска и Цукерберга. Летом 2023 года Маск вызвал Цукерберга на поединок в октагоне вскоре после запуска соцсети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), конкурирующей с X. Хотя в 2024-м Маск вновь напомнил о бое, ответа от соперника так и не последовало.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    МАГАТЭ отреагировало на атаку по АЭС «Бушер» в Иране

    В сети обсудили откровенный наряд «самой красивой спортсменки мира» для игры в гольф

    Последствия введения закона о банкротстве ипотечников оценили

    Все новости
