Российский депутат назвала муфтиками молящихся напоказ мусульман

Депутат красноярского заксобрания, зампред строительного комитета Елена Пензина назвала муфтиками мусульман, которые молятся напоказ. Об этом сообщает «Подъем».
Все произошло на встрече мэра Красноярска Сергея Верещагина с жителями Советского района, на которой Пензина высказалась по поводу местной мечети.
«Когда православные идут молиться в церковь, они не стоят на дороге и этого так делают. В мусульманской религии люди, которые молятся на показ. (...) В автобусах, на дороге, они муфтиками называются», — сказала парламентарий.
В Духовном управлении мусульман Красноярского края сообщили, что знают о выступлении депутата и готовят расширенный комментарий по этому поводу. Там также подчеркнули, что такого термина, как муфтики, нет.
Пензина в свою очередь подчеркнула, что в сети оказался отрывок из ее речи. При этом слово муфтики она оскорбительным не сочла.
«Слово муфтики обидным для верующих не считаю, и скажу больше — для истинно верующих вообще ничего обидного в мире нет. Это так во всех конфессиях», — приводит «Подъем» слова чиновницы.
В России ранее сообщалось о случаях, когда публичное совершение намаза становилось причиной конфликта. Так молитва охранника в электричке в Подмосковье вызвала скандал, который обсуждали даже военкоры. Во Владивостоке водитель автобуса также устроил скандал из-за молитвы. Верховный муфтий Талгат Таджуддин призывал мусульман не совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.