Российский депутат назвала муфтиками молящихся напоказ мусульман

16:21, 18 марта 2026Россия

Красноярский депутат Пензина назвала муфтиками молящихся напоказ мусульман
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутат красноярского заксобрания, зампред строительного комитета Елена Пензина назвала муфтиками мусульман, которые молятся напоказ. Об этом сообщает «Подъем».

Все произошло на встрече мэра Красноярска Сергея Верещагина с жителями Советского района, на которой Пензина высказалась по поводу местной мечети.

«Когда православные идут молиться в церковь, они не стоят на дороге и этого так делают. В мусульманской религии люди, которые молятся на показ. (...) В автобусах, на дороге, они муфтиками называются», — сказала парламентарий.

В Духовном управлении мусульман Красноярского края сообщили, что знают о выступлении депутата и готовят расширенный комментарий по этому поводу. Там также подчеркнули, что такого термина, как муфтики, нет.

Пензина в свою очередь подчеркнула, что в сети оказался отрывок из ее речи. При этом слово муфтики она оскорбительным не сочла.

«Слово муфтики обидным для верующих не считаю, и скажу больше — для истинно верующих вообще ничего обидного в мире нет. Это так во всех конфессиях», — приводит «Подъем» слова чиновницы.

В России ранее сообщалось о случаях, когда публичное совершение намаза становилось причиной конфликта. Так молитва охранника в электричке в Подмосковье вызвала скандал, который обсуждали даже военкоры. Во Владивостоке водитель автобуса также устроил скандал из-за молитвы. Верховный муфтий Талгат Таджуддин призывал мусульман не совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.

