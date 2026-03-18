РИА Новости: ВСУ используют пластиковые шприцы в минах с ударным датчиком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые в итоге оказываются неэффективными. Об этом РИА Новости рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Локи.

«Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например... Он неэффективен, потому что площадь маленькая, надо нажать», — сказал российский боец.

По его словам, для того чтобы устройство со шприцем сработало, необходимо «какую-то конструкцию городить», например, «класть доску».

