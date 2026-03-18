15:11, 18 марта 2026Наука и техника

Российский сапер рассказал об использовании ВСУ шприцев

РИА Новости: ВСУ используют пластиковые шприцы в минах с ударным датчиком
Иван Потапов
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые в итоге оказываются неэффективными. Об этом РИА Новости рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Локи.

«Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например... Он неэффективен, потому что площадь маленькая, надо нажать», — сказал российский боец.

По его словам, для того чтобы устройство со шприцем сработало, необходимо «какую-то конструкцию городить», например, «класть доску».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что российский штурмовой наземный робототехнический комплекс «Уран-3» создан и передан на испытания.

В феврале издание рассказало, что российские служебные собаки, работающие с саперами, получили бронежилеты, защищающие от осколков и пуль.

