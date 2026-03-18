17:31, 18 марта 2026Экономика

Трамп отменил один закон для сдерживания цен на топливо

Bloomberg: Трамп разрешил судам с иностранными флагами возить товары в порты США
Вячеслав Агапов

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Globallookpress.com

Ради сдерживания цен на топливо президент США Дональд Трамп разрешил судам с иностранными флагами перевозить товары между портами страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава государства на 60 дней отменил принятый сто лет назад закон о морских перевозках. Эта мера должна снизить стоимость транспортировки нефти, газа и других товаров по территории США и удешевить транзит энергоресурсов из Персидского залива на нефтеперерабатывающие заводы на восточном побережье США, а также бензина и дизельного топлива на густонаселенные рынки северо-востока США.

«Решение президента Трампа отменить действие Закона Джонса на 60 дней — это еще один шаг, призванный смягчить краткосрочные потрясения на нефтяном рынке, в то время как вооруженные силы США продолжают выполнять задачи в рамках операции "Ярость"», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Согласно действующему закону, грузы, перевозимые между портами США, должны доставляться на судах под американским флагом, построенных в США и принадлежащих американским владельцам. Исключение из этого правила распространяется лишь на некоторые грузы — сейчас они затронут уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, сжиженный природный газ, удобрения, все, что производится с использованием нефтепродуктов в качестве основного сырья, а также другие производные энергоносителей.

По оценке JPMorgan Chase & Co, отмена закона Джонса может сэкономить автомобилистам на Восточном побережье примерно 10 центов за галлон. Однако по мнению некоторых аналитиков, это решение будет иметь ограниченный эффект, учитывая масштабы потрясений в цепочках поставок.

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к стремительному росту после заявлений Ирана о нанесении США и Израилем ракетных ударов по его энергетическим объектам. К 16:05 по московскому времени цена фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.

