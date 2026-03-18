18:27, 18 марта 2026

Цены на перелеты в Азию описали фразой «Шри-Ланка стала люксом»

Алина Черненко

Фото: Akila Jayawardena / Reuters

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр заявила о росте цен на перелеты в Азию. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Автор публикации отметила, что самолеты с Персидского залива перенаправляются на Мальдивы, в Таиланд и на Шри-Ланку. По ее словам, авиабилеты продолжают дорожать вопреки логике «массовой» перевозки из-за дефицита транзитных возможностей.

Котляр пояснила, что сейчас до столицы Мальдив Мале можно долететь от 100 тысяч рублей, до тайского курорта Пхукет — от 105 тысяч рублей, а до столицы Шри-Ланки Коломбо — от 110 тысяч рублей. « Шри-Ланка стала люксом. Дожили», — такими фразами описала происходящее турэксперт.

Ранее Котляр заявила, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. Они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.

