В Госдуме призвали провести еще одну амнистию

Депутат Госдумы Останина призвала провести амнистию для тяжелобольных женщин

В России необходимо провести амнистию для тяжелобольных женщин. К этому призвала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Life.ru.

Комментируя приостановку уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, депутат обратила внимание на аналогичные случаи с многодетными тяжелобольными матерями. Останина подчеркнула, что гуманного отношения заслуживают не только медийные личности.

«Когда, невзирая на то что женщина тяжело больна, гуманизация, как бы хорошо это слово ни звучало, зачастую не распространяется на людей, совершивших нетяжкие преступления. В данном случае эта фигура — медийная, сама себя раскрутившая, но, повторяю, заботиться нужно обо всех», — заявила она.

Остатнина также считает, что наказания для детей до 14 лет и взрослых родителей-одиночек должны стать более гуманными. Сейчас соответствующие предложения депутатов не находят поддержки, заключила она.

Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста 16 марта. Уголовное дело в отношении нее приостановили из-за болезни — у женщины диагностировали рак желудка четвертой степени.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Известно, что среди них есть родные участников специальной военной операции и россиянки с детьми.