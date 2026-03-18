В словах Трампа о ядерном оружии в Иране усомнились

NYT: Для создания ядерного оружия Ирану потребовались бы месяцы

Эксперты поставили под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о сроках создания Ираном ядерного оружия. Их оценку приводит издание The New York Times (NYT).

«Иран мог бы обогатить это топливо до бомбового уровня за месяц, но для создания примитивного оружия потребовались бы месяцы, возможно, год», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его словам, если бы США не напали на Иран, то у исламской республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.