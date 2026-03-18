08:45, 18 марта 2026Мир

В словах Трампа о ядерном оружии в Иране усомнились

NYT: Для создания ядерного оружия Ирану потребовались бы месяцы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Эксперты поставили под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о сроках создания Ираном ядерного оружия. Их оценку приводит издание The New York Times (NYT).

«Иран мог бы обогатить это топливо до бомбового уровня за месяц, но для создания примитивного оружия потребовались бы месяцы, возможно, год», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его словам, если бы США не напали на Иран, то у исламской республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
