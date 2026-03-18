В Словакии призвали допустить специалистов к «Дружбе»

ТА3: Фицо призвал допустить специалистов из Словакии и Венгрии к «Дружбе»

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал к тому, чтобы специалисты из Словакии и Венгрии обязательно стали частью мониторинговой группы по оценке состояния нефтепровода «Дружба», прокачку нефти по которому остановил Киев. Его слова приводит телеканал ТА3.

«Если кто-то хочет отправить… делегацию, в которой не будет представителей Словакии и Венгрии, то считаю это неудачной шуткой», — заявил премьер.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.