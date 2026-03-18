21:12, 18 марта 2026

В Словакии призвали допустить специалистов к «Дружбе»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал к тому, чтобы специалисты из Словакии и Венгрии обязательно стали частью мониторинговой группы по оценке состояния нефтепровода «Дружба», прокачку нефти по которому остановил Киев. Его слова приводит телеканал ТА3.

«Если кто-то хочет отправить… делегацию, в которой не будет представителей Словакии и Венгрии, то считаю это неудачной шуткой», — заявил премьер.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    МАГАТЭ отреагировало на атаку по АЭС «Бушер» в Иране

    В сети обсудили откровенный наряд «самой красивой спортсменки мира» для игры в гольф

    Последствия введения закона о банкротстве ипотечников оценили

    Все новости
