16:18, 18 марта 2026

Выяснился мотив изрезавшей сына в Ногинске матери

«МК»: Мать убила сына в Ногинске, так как не оправилась от смерти старшего сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мотивом преступления 49-летней жительницы Москвы, которая изрезала своего 12-летнего сына в арендованной квартире в Ногинске, стали переживания из-за старшего сына. Об этом пишет «МК».

По мнению родственников, женщина в 2025 году потеряла 20-летнего сына, который год страдал от рака мозга. Она не оправилась от эмоционального потрясения, замкнулась в себе, в то время как муж посвятил себя целиком работе. Женщина оставила ему письмо, а непосредственно перед трагедией отправила СМС. Младшего сына, который страдал генетическим заболеванием, она не хотела оставлять отцу, поэтому нанесла ему ножевые ранения пока он спал.

12-летнего мальчика без признаков жизни нашла хозяйка квартиры 17 марта. Его мать в это время наносила себе увечья.

