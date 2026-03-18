Захарова сделала заявление о якобы попытках США вывести ЮАР из БРИКС

Формат БРИКС не нравится Соединенным Штатам Америки. Так на вопрос «Ленты.ру» ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент издания.

«Никаких требований к ЮАР, как в ЮАР сказали, нет, но формат БРИКС не нравится Вашингтону, конечно», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также затронула тему критики сообщества за отсутствие консолидированной поддержки Ирана, который является частью БРИКС. По словам дипломата, в рамках объединения проблема Ближнего Востока обсуждается и все его члены заинтересованы в снижении напряженности.

«Бывают разные формулировки, каждая страна имеет на это право, это нормально, но главное, что все страны БРИКС настроены на взаимодействие (...) Каждое государство БРИКС на эту тему выступило с национальными заявлениями», — заключила она.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа добивается от ЮАР выхода из БРИКС. Издание TimesLive приводит слова посла США в ЮАР Лео Брента Бозелла, напомнившего о том, что год назад Вашингтон обратился к властям республики с пятью требованиями, одно из которых касается объединения.