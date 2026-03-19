Банда извращенцев на байках открыла охоту на россиянок во Вьетнаме

Shot: Банда извращенцев домогается российских туристок во Вьетнаме

Члены банды извращенцев на байках открыли охоту на российских туристок во Вьетнаме. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Одна из пострадавших, Дарья, рассказала журналистам, что столкнулась с домогательствами со стороны местного жителя в городе Дананг. По словам девушки, вьетнамец подъехал к ней на улице и резко схватил за грудь. После этого мужчина извинился и предложил познакомиться. Услышав отказ, злоумышленник потрогал Дарью за интимные места и уехал.

Шокированная соотечественница запросила записи с камер видеонаблюдения и рассказала о произошедшем в соцсетях. Дарья призналась, что после публикации поста ей написали десятки таких же пострадавших россиянок.

Кроме того, девушка обратилась в полицию, но пока безрезультатно. Местные стражи правопорядка не хотят расследовать дело с участием иностранки.

В июне 2025 года несколько жительниц Москвы сообщили о приставаниях мужчин в центре города. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Его заочно арестовали.

